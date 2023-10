Escândalo de orgia gay envolvendo padre leva Papa Francisco a aceitar renúncia de bispo na Polônia

O Papa Francisco anunciou na terça-feira (25) a aceitação da renúncia do bispo Grzegorz Kaszak, de Sosnowiec, na Polônia, em decorrência de um escândalo que abalou a Igreja Católica. O caso veio à tona no mês passado, envolvendo um evento de natureza sexual supostamente organizado por um padre.

Segundo relatos da imprensa polonesa, o padre Tomasz Zmarzly, da paróquia Beata Virgem Maria dos Anjos, teria promovido uma festa sexual em seu apartamento na cidade de Dabrowa Górnicza. Durante o evento, ele e um grupo de amigos teriam contratado os serviços de um gigolô, fazendo uso de pílulas para impotência. No entanto, a situação tomou um rumo crítico quando um dos participantes passou mal.

Gigolô chama ambulância

O gigolô, preocupado com a saúde do homem em dificuldades, buscou auxílio médico chamando uma ambulância. Surpreendentemente, o padre Zmarzly recusou-se a permitir a entrada dos paramédicos, mantendo a equipe de socorro afastada. Somente com a chegada da polícia, os médicos conseguiram acessar o local e prestar assistência ao indivíduo inconsciente, que foi levado às pressas ao hospital.

Uma testemunha do incidente afirmou ao jornal "Gazeta Wyborcza" que o evento era "puramente sexual" e que o padre estava envolvido na organização. O sacerdote agora enfrenta uma investigação policial por obstruir o atendimento ao seu amigo. No entanto, ele nega as acusações de ter organizado uma orgia.

O bispo Kaszak, inicialmente, reagiu à situação nomeando uma comissão para apurar os fatos. Posteriormente, ele enviou uma carta aos padres de sua diocese, na qual expressou estar disposto a "aceitar as consequências" do escândalo e enfatizou que não compactua com o "mal moral". No entanto, a repercussão do incidente e a pressão pública levaram à sua renúncia e à aceitação do Papa.