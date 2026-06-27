Equipe de busca e resgate da FAB chega à Venezuela para reforçar operações após terremotos

Uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou às 23h40 (horário de Brasília) de sexta-feira (26) na Base Militar El Libertador, em Maracay, na Venezuela, transportando equipes e equipamentos destinados às operações de resposta aos terremotos que atingiram o país na última terça-feira (23).

O avião, pertencente ao Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus, levou médicos, cães farejadores e equipamentos especializados para apoiar as ações de busca, resgate e atendimento às vítimas.

A operação brasileira é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores, e integra o esforço internacional de assistência humanitária à Venezuela após os desastres.

Equipe reúne especialistas em busca e resgate

A missão conta com uma equipe de Busca e Resgate Urbano de nível pesado, formada por profissionais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), além de militares dos Corpos de Bombeiros de Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Também participam da operação especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsáveis por apoiar as comunicações durante as ações de resposta à emergência.

Segundo a FAB, a mobilização faz parte da cooperação internacional brasileira em operações humanitárias e busca reforçar as equipes que atuam nas áreas afetadas pelos terremotos.