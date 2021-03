Entregador vira herói ao salvar criança que caiu do 12º andar de um prédio

Um entregador foi eleito o herói da semana após salvar a vida de uma criança de três anos que caiu do 12° andar de um prédio no último domingo (28). As cenas angustiantes do salvamento viralizaram na web. Nguyen Ngoc Manh, de 31 anos, estava aguardando para finalizar a entrega de um pedido em um prédio de Hanoi, capital do Vietnã, quando ouviu gritos. Ao sair do carro ele percebe que há uma criança dependurada em uma sacada prestes a cair. Rapidamente ele sobe em um telhado e tenta apará-la.

Một cảnh tượng thót tim vừa xảy ra vào chiều 28-2 tại chung cư ở #Hanoi khi một cháu bé trèo ra khỏi lan can tầng 12 và tuột tay rơi xuống. Rất may anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang chờ chở hàng gần đó đã leo ra mái hiên và dùng tay hứng cháu bé. #RFAVietnamese pic.twitter.com/RsS1a7ATVE — Đài Á Châu Tự Do (@DaiAChauTuDo) February 28, 2021

“Depois de subir num telhado com cerca de dois metros de altura, vi o bebê cair. Naquele momento, escorreguei, mas tentei esticar os braços para alcançá-la. Felizmente, ela caiu em meus braços, ambos caímos e batemos no telhado metal”, contou Nguyen.

O entregador relatou que viu sangue na boca na criança assim que a recolheu e levou-a imediatamente a um hospital, onde os médicos constataram que ela havia quebrado o braço e a perna, mas apresentava quadro de saúde estável. Nguyen também teve uma torção no braço.

Em reconhecimento pelo ato heróico, Nguyen Ngoc Manh recebeu o Certificado de Mérito Extraordinário concedido pelo Primeiro Ministro do Vietnã (Reprodução Portal Pragmatismo Político)

Homenagem - O feito rendeu a Nguyen o reconhecimento do governo de Hanói, que concedeu a ele o Certificado de Mérito extraordinário do Primeiro Ministro Nguyen Xuan Phuc. O entregador contou que após a divulgação do vídeo recebeu dinheiro e doações de várias pessoas e organizações no país, mas seu desejo era distribuir essas doações entre pessoas que se encontram em situação bem mais difícil que a dele.

“Nos últimos dias, muita gente me procurou para doar dinheiro e material, alguns até querem que eu faça um anúncio para eles, mas eu pedi que transferissem tanto o dinheiro como as doações para pessoas que estão em condições mais difíceis do que a da minha família, porque eu sei que tem muita gente precisando mais do que eu", disse Nguyen, que tem uma filha da mesma idade da criança resgatada por ele.