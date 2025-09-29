VÍDEO: Entregador de bicicleta é perseguido por agentes do Serviço de Imigração pelas ruas dos EUA

Uma cena assustadora viralizou neste domingo (28) ao mostrar um entregador de comida, que estava em um uma bicicleta, sendo perseguido por cerca de 10 agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE - Immigration and Customs Enforcement), em um bairro central de Chicago, EUA. O episódio foi gravado por uma testemunha e o vídeo divulgado nas mídias sociais.

Nos registros gravados em primeira mão pelo cofundador e CEO da GrayStak Media, Christopher Sweat, é possível observar um homem correndo e andando de bicicleta pela rua ao tentar escapar dos policiais. Segundo Christopher, o homem que estava tentando fugir do local disse algo aos agentes, mas não chegou a fazer algum contato físico ou outro gesto que explicasse a ação impulsiva deles no momento.

[twitter=1972744497550565589]

Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA

Ainda de acordo com informações do jornalista Christopher Sweat, os agentes policiais do ICE estavam no centro da cidade para realizar uma operação. Segundo Weat, eles conseguiram prender, por meio da ação, três pessoas em uma trilha que se estendia do Millennium Park até o bairro de River North, em Chicago (EUA).

Em contrapartida, a emissora ABC7Chicago informou que não foram detidas apenas três pessoas, conforme disse o jornalista e sim mais alguns indivíduos durante a operação. Ainda não se tem a confirmação oficial do número exato de prisões do dia 28 de setembro, mas o que se sabe é que esses números incluem uma família com crianças na contagem de pessoas detidas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)