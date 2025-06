Entenda a crise que pode levar a um ataque de Israel ao Irã

Autoridades dos Estados Unidos e da Europa afirmam que Israel está se preparando para lançar um ataque em breve contra o Irã.

Em outubro do ano passado, Israel foi alvo de um ataque de mísseis balísticos iranianos e reagiu com ataques aéreos, além de ter reconhecido publicamente, pela primeira vez, a realização de uma operação militar na região.

Entenda abaixo os últimos capítulos da tensão e o que pode levar a um ataque de Israel contra o Irã.

Israel planejou atacar o Irã há alguns meses

Há alguns meses, o governo do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, planejou atacar o país liderado pelo aiatolá Ali Khamenei, no que viu como um momento de vulnerabilidade do país.

A estratégia não foi para frente por falta de apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, que queria a chance de negociar com Teerã um acordo nuclear. Trump inclusive afirmou ter advertido Netanyahu sobre lançar ataques enquanto as negociações estavam em andamento.

EUA estão pessimistas sobre acordo nuclear

Essa também não é a primeira vez que os EUA tentam um acordo nuclear com o Irã. O país asiático havia aceitado, em 2015, um acordo negociado com nações como a França e a Rússia, além dos EUA, mas, após a saída unilateral dos norte-americanos do acordo, no primeiro governo de Trump, em 2018, os iranianos abandonaram o seu compromisso de limitar suas atividades nucleares.

No seu segundo mandato, Trump tem tentado fechar um novo acordo com o Irã para barrar o rápido avanço do programa nuclear de Teerã e proibir o desenvolvimento de bombas atômicas. Uma das propostas feitas pelos EUA é de que os iranianos continuem enriquecendo urânio, mas a níveis de pureza menores do que os atuais.

Nesta semana, Trump afirmou que está "menos confiante" em relação a um acordo com o Irã, porque o país teria adotado uma posição negocial "inaceitável". Uma nova reunião entre os negociadores das duas nações deve acontecer no final desta semana.

Em meio ao aumento da tensão no Irã, o governo Trump determinou a redução de sua presença diplomática e militar no Iraque, Kuwait e Bahrein, a partir desta quarta-feira, 11.

Irã dobrou enriquecimento de urânio em três meses

Enquanto negocia um novo acordo nuclear com os EUA, o Irã quase dobrou o estoque de urânio enriquecido com um alto grau de pureza em três meses, de acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), divulgado em maio.

Segundo a AIEA, o Irã acumulou, até 17 de maio, 408,6 quilos de urânio enriquecido em até 60% de pureza. O nível é quase o dobro do estimado em fevereiro pela agência: 274,8 quilos.

O aumento coloca o Irã como o único Estado sem armas nucleares em um ponto próximo de obtê-las, segundo a agência. Para construir uma bomba atômica, é necessário enriquecer urânio a 95%.

Israel pode atacar instalações do programa nuclear iraniano

Netanyahu disse no último mês que as principais instalações de produção de combustível nuclear do Irã nas cidades de Natanz e Fordow estão mais vulneráveis do que nunca, depois que as forças israelenses atacaram as defesas aéreas iranianas em outubro no ano passado.

Ao saber do relatório da AIEA, ele disse que as nações ao redor do mundo devem "agir agora para deter o Irã".

Os EUA acreditam que um ataque ao Irã neste momento prejudicaria seus esforços como intermediário de um acordo que proíba Teerã de construir uma bomba atômica.

Não há informações sobre o quão extenso seria o ataque de Israel, nem se Trump agirá para bloquear a ideia de Netanyahu.

Oficiais militares e governamentais iranianos já se reuniram para discutir sua resposta a um possível ataque israelense, de acordo com um oficial iraniano sênior.

O regime do Irã teria obtido ainda milhares de documentos sigilosos de Israel, segundo notícias publicadas na imprensa iraniana. Os documentos incluiriam informações sobre usinas nucleares israelenses, mas as reportagens não deram detalhes sobre eles ou provas de que tenham sido mesmo obtidos.