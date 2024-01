Ensino de caligrafia volta a ser obrigatório em escolas da Califórnia, EUA

Alunos do Ensino Fundamental da Califórnia (Estados Unidos), a partir deste ano, serão obrigados a aprender a ler e escrever com letra cursiva. A exigência foi determinada com a Lei Estadual 446, patrocinada por Sharon Quirk-Silva, ex-professora.

Nos EUA, o Ensino Fundamental é classificado como Elementary School (equivalente ao 1º e 5º ano no Brasil) e Middle School (6º ao 8º ano no Brasil). A Lei 446 reintroduz as aulas de caligrafia para cerca de 2,6 milhões de estudantes. Desde 2013 a obrigatoriedade do ensino de letra cursiva nas escolas californianas deixou de existir, mas, mesmo com a mudança, um estudo de 2021 apontou que 62% das escolas primárias continuaram com a prática - segundo a Associação Nacional de Professores de Educação Primária.

A professora Pamela Keller, da Orangethorpe Elementary School (Fullerton, Califórnia), afirma que, apesar da dificuldade inicial com a caligrafia, as crianças se sentem motivadas pela capacitação obtida com o aprendizado.

Ao mentalizar a escrita de letra cursiva, há uma complexidade de movimentos envolvidos, sendo tal ação benéfica para a atividade cerebral. A informação é de uma pesquisa publicada na revista Nature, em 2021, denominada “Alto desempenho da comunicação cérebro-para-texto pela escrita à mão” (em tradução livre, do inglês “High performance brain-to-text communication via handwritting”), sobre o desenvolvimento de uma máquina que restaura a comunicação de pessoas que perderam a fala ou o movimento.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)