Enfermeira é suspeita de aplicar vacina fake em quase 9 mil idosos

Uma enfermeira “antivacina” é acusada de injetar solução salina em cerca de 8,6 mil pessoas que compareceram à campanha de imunização contra a Covid-19 no norte da Alemanha. O golpe teria ocorrido entre março e abril, quando o público-alvo da imunização era a população idosa. O caso foi descoberto na terça-feira (10) e as investigações estão em andamento. Com informações do Metrópoles.

A desconfiança começou quando as autoridades locais descobriram várias postagens da enfermeira com conteúdo antivacina. De acordo com a polícia, a suspeita expressava opiniões desacreditando as fórmulas desenvolvidas para proteger a população do coronavírus.

Na terça-feira (10), milhares de pessoas que receberam a primeira dose da injeção no local em que a mulher foi voluntária na campanha de imunização foram convocadas para tomar outra dose da vacina contra a Covid-19.

Mesmo que a injeção com a solução salina não faça mal à saúde, a troca pode ter deixado milhares de pessoas vulneráveis ao novo coronavírus. O problema é mais grave por se tratar de uma população majoritariamente idosa, com maior risco de apresentar complicações causadas pela doença.