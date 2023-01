Empresa paga mil dólares para quem comer queijo antes de dormir; veja como participar

A empresa especializada em colchões Sleep Junkie, nos Estados Unidos, está disposta a pagar mil dólares, equivalente a R$ 5,13 mil, para os candidatos que se disponibilizarem a experimentar diferentes tipos de queijos, antes de deitar para dormir.

Sendo uma das teorias mais populares da Europa, a empresa quer saber se os queijos proporcionam pesadelos ou noites mal dormidas. “Todo mundo conhece o conto da carochinha de que comer queijo antes de dormir pode causar pesadelos, mas realmente queríamos saber o quanto de verdade havia nisso”, disse a especialista de sono da Sleep Junkie, Dorothy Chambers.

Pesquisa

Para realizar a pesquisa, a empresa está selecionando 5 pessoas para degustarem diversos tipos de queijos antes de dormir, para análise de como esse alimento afeta o cérebro, mais especificamente, o sono.

Durante a semana, os selecionados receberão uma lista com os tipos de queijos que devem comer logo antes de dormir, sempre no mesmo horário. Em seguida, as pessoas farão uma pausa semanal entre cada troca de queijo para garantir que os resultados possam ser registrados com precisão. O propósito desses intervalos entre cada tipo é garantir que não haja influência no resultado de um sobre o outro.

“Sabemos que não são apenas os pesadelos que podem prejudicar uma boa noite de sono, por isso queríamos ver se havia uma ligação entre os diferentes tipos de queijo e outros sintomas que podem deixá-lo inquieto”, diz a especialista, Dorothy Chambers.

Requisitos

O estudo será feito por 3 meses, de março a junho deste ano. Para participar da pesquisa, quem se candidatar deve:

ter menos de 21 anos de idade

possuir um relógio inteligente , para monitoramento da qualidade do sono

, para ter o sono regulado

ter horários fixos para dormir e acordar

dormir sozinho durante o período

dar feedbacks sobre qualquer pesadelo ou incômodos durante o sono .

. o participante não pode sofrer, obviamente, de questões como distúrbio do sono e intolerância à lactose e laticínios

A participação é limitada apenas a moradores dos EUA. A inscrição deve ser feita pelo site oficial da empresa.

