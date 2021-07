Empresa causa polêmica ao lançar arma de verdade com visual de Lego

Uma empresa resolveu “causar” e lançou nos Estados Unidos a arma de fogo Block19 com aparência de um brinquedo do tipo Lego. As informações foram divulgadas pela BBC Brasil.

A empresa Culper Precision disse que a arma Glock com visual de Lego, chamada Block19, foi desenvolvida para "destacar o puro prazer dos esportes de tiro". Mas a empresa foi chamada por ativistas de “irresponsável” e o produto, de “perigoso”.

A fabricante de brinquedos dinamarquesa Lego acionou a empresa de armas exigindo que ela parasse de produzir o revólver, devido à sua semelhança evidente com o brinquedo Lego.

Entre os riscos evidentes do produto no mercado estão causar atração em crianças e ser confundida com um brinquedo e provocar mortes.