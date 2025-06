Embaixada dos EUA em Bagdá aconselha cidadãos americanos a não viajarem ao Iraque

A embaixada dos EUA em Bagdá, capital do Iraque, emitiu um alerta de "nível 4" aconselhando cidadãos americanos a não viajarem para o país por questão de segurança.

Nesta quarta-feira (11), o Departamento de Estado dos EUA ordenou a saída de funcionários não essenciais do governo americano do Iraque em função do aumento das tensões no Oriente Médio.

"Não viajem ao Iraque devido a terrorismo, sequestros, conflitos armados, distúrbios civis e à capacidade limitada do governo americano de fornecer serviços de emergência a cidadãos americanos no Iraque", diz comunicado da embaixada.