Em meio aos bombardeios, líderes de três países visitam Kiev, na Ucrânia

Na madrugada desta terça-feira (15), por volta das 4 horas (horário de Brasília), líderes de três países cruzaram a fronteira da Ucrânia em uma viagem de trem com destino a Kiev, capital do país. A delegação é composta pelos primeiros-ministros da Polônia (Mateusz Morawiecki), República Tcheca (Petr Fiala) e Eslovênia (Janez Janša), que resolveram visitar à cidade que sofre com bombardeios da Rússia para demonstrar apoio da União Europeia aos ucranianos. As informações são do G1 Mundo.

VEJA MAIS

O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, chegou a declarar em uma rede social que a viagem acontece no vigésimo dia da "agressão criminal de Vladimir Putin contra a Ucrânia". Esta é a primeira vez que líderes de países visitam Kiev desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia.

Sob ataque constante, a cidade teve duas explosões antes do amanhecer nesta terça-feira. De acordo com dirigentes de serviços de emergência, duas pessoas morreram.