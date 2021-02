'Elvis Presley' pedófilo cai em armadilha e é condenado à prisão

Elvis Aron Presley Jr., de 55 anos, foi condenado à prisão por pedofilia após cair em uma armadilha onde um grupo que combate o crime se passava por uma menina de 14 anos. Ele chegou a marcar um encontro, onde foi surpreendido pelos justiceiros, que acionaram a polícia.

De acordo com o inquérito, as mensagens trocadas pelo homônimo do rei do rock com quem ele acreditava ser uma adolescente incluíam pedidos de masturbação, envios de calcinha e outras mensagens de cunho sexual. O encontro fake foi marcado em um apartamento em Carmarthen (País de Gales).

Um tribunal da cidade de Swansea ouviu Elvis e os membros do grupo antipedofilia. Eles mostraram as mensagens trocadas pelo Instagram. O suspeito assumiu a autoria dos textos. No entanto, ele só pôde ser enquadrado pela tentativa de manter relações com a suposta menor, por não ter praticado o ato em si.

Aparentemente, a promotoria acredita que Elvis Presley sofre de problemas mentais. De acordo com a imprensa local, o juiz Paul Thomas afirmou que o homem realmente acreditava que estava falando com uma garota de 14 anos e até "fez os preparativos para o sexo".

O homem foi condenado a cumprir 27 meses de prisão, sendo metade desse período em custódia. Ele também foi condenado a uma ordem de prevenção de danos sexuais de 10 anos.