Eleições na Argentina: Darth Vader vota em Córdoba

Em um episódio inusitado, um homem vestido de Darth Vader, o icônico vilão da saga Star Wars, apareceu em um centro de votação na província de Córdoba para exercer seu direito de voto no segundo turno. Acompanhado por seus leais seguidores, os Stormtroopers, o homem por trás do capacete preto e da capa escura tornou-se o centro das ate​nções.

O cidadão que encarnou o temido líder do “Lado Negro” não só ficou satisfeito em colocar o seu voto nas urnas, como também aproveitou para recriar a icônica marcha imperial com as suas tropas de assalto. Os Stormtroopers, conhecidos pela lealdade ao Império Galáctico, destacaram-se na entrada do centro de votação, formando um cenário imponente que deixou os presentes sem palavras.

Estas intervenções peculiares durante as eleições tornaram-se um clássico que nunca falta em todos os domingos eleitorais. Cidadãos vestidos de super-heróis, personagens de filmes ou, neste caso, vilões de galáxias distantes, encontram no dia das eleições uma oportunidade única para expressar a sua criatividade e tornar inesquecível um dever cívico.

O curioso episódio foi captado em vídeo compartilhado na rede social X pelo usuário @lucasmmedrano. Nas imagens é possível ver como Darth Vader, acompanhado pelos seus Stormtroopers, dirige-se à sala escura para exercer o seu voto, enquanto os cidadãos presentes não conseguem conter o espanto e alguns aproveitam para eternizar o momento com os seus dispositivos móveis.

O vídeo rapidamente se tornou viral, gerando milhares de reações e partilhas nas redes sociais, com os utilizadores a manifestarem a sua surpresa e admiração pela originalidade do cidadão.

“Obviamente estão contra a República”, “Agora à espera do Barney Bear”, “Como poderiam certificar que o eleitor corresponde ao DNI se o seu rosto está coberto?” e “Se eu for presidente da mesa não vou deixar você votar”, são algumas das mensagens da publicação. As informações são do Infobae.