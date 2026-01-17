Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Egito e Sudão apoiam proposta de Trump para mediação sobre barragem do Nilo

Estadão Conteúdo

Egito e Sudão manifestaram apoio neste sábado à proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retomar a mediação americana com a Etiópia para resolver a disputa sobre o uso das águas do rio Nilo, após a construção de uma grande barragem etíope.

A Etiópia inaugurou no ano passado a Grande Barragem do Renascimento Etíope (GERD), a maior da África, projetada para gerar mais de 5.000 megawatts de energia. O Egito considera a obra uma ameaça à sua segurança hídrica e afirma que o projeto viola o direito internacional, por seu possível impacto no fluxo do Nilo.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o presidente egípcio Abdel-Fattah el-Sissi disse valorizar a iniciativa de Trump e afirmou que o país está comprometido com uma cooperação "séria e construtiva" com os países da bacia do Nilo, com base no direito internacional. Segundo ele, o Egito apoia os esforços dos Estados Unidos para resolver o impasse.

O chefe do Conselho Soberano do Sudão, general Abdel-Fattah Burhan, também elogiou a proposta, afirmando que a iniciativa pode levar a soluções sustentáveis que preservem os direitos de todas as partes. A Etiópia não comentou a proposta até o momento.

Trump divulgou na sexta-feira uma carta enviada a el-Sissi, na qual afirmou estar pronto para reiniciar a mediação americana entre Egito e Etiópia. Tentativas anteriores de negociação lideradas por Washington começaram durante o primeiro mandato do republicano, mas fracassaram em 2020, após a retirada da Etiópia, sem que um acordo fosse alcançado.

Egito e Sudão defendem um acordo legalmente vinculante sobre o enchimento e a operação da barragem, enquanto a Etiópia sustenta que apenas diretrizes gerais são necessárias. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BARRAGEM/NILO/EUA/MEDIAÇÃO/SUDÃO/EGITO/APOIO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Nova pesquisa revela insatisfação de americanos com gestão econômica de Trump, aponta WSJ

16.01.26 22h12

Trump se oferece para retomar mediação dos EUA na disputa entre Egito e Etiópia pelo rio Nilo

16.01.26 21h53

Casa Branca revela nomes para Conselho de Paz de Gaza; lista incluiu Rubio, Witkoff e Blair

16.01.26 21h42

Dupla de policiais portugueses é presa por torturar imigrantes e pessoas em situação de rua

16.01.26 21h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda