Egito descobre 250 sarcófagos e 150 estátuas de bronze de 2.500 anos atrás

Uma série de achados notáveis na necrópole de Saqqara, no sul do Cairo, foram apresentados pelo Egito nesta segunda-feira (30). Na lista, estão 250 sarcófagos e 150 estátuas de bronze de 2.500 anos atrás. Entre as 150 estátuas, estava a do arquiteto, vizir e médico Imhotep, inventor da construção em pedra esculpida. De acordo com Mostafa Waziri, diretor do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, Imhotep "revolucionou a arquitetura" no mundo antigo. As informações são do G1 Mundo.

O objetivo principal da missão arqueológica que já fez quatro temporadas de explorações no sítio é justamente encontrar a tumba de Imhotep. Também foram encontradas estátuas que representam as divindades do panteão egípcio "Osiris, Isis, Hator, Ámon Min, Nefertum e Anúbis", segundo o Ministério do Turismo e Antiguidades.

Já em um dos 250 sarcófagos em madeira com múmias do século V a.C. havia um papiro "intacto" e "selado", que foi imediatamente transferido para o laboratório do museu egípcio da praça Tahrir, no Cairo, para ser restaurado e analisado. O papiro tem nove metros de comprimento, e acredita-se que ele tenha capítulos do Livro dos Mortos, segundo o diretor.

O sítio de Saqqara fica a cerca de 15 quilômetros ao sul das famosas pirâmides do planalto de Gizé, faz parte da lista do patrimônio mundial da Unesco e é conhecido pela famosa pirâmide escalonada do faraó Djoser. Este monumento, construído 2.700 antes da era cristã pelo arquiteto Imhotep, é considerado um dos mais antigos do mundo.