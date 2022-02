É usuário do PS4 e PS5? Saiba como jogar online de graça neste fim de semana

Os usuários do PlayStation 4 e PlayStation 5 vão poder aproveitar o recurso de multiplayer online neste final de semana, de sábado (12) até segunda-feira (14), sem precisar de uma assinatura do PlayStation Plus. A promoção é uma iniciativa para comemorar o Dia dos Namorados, celebrado no hemisfério norte no dia 14 de fevereiro, dia São Valentim. Saiba como usar o serviço e os jogos ofertados.

Quais são os jogos de graça no PS Plus?

Os usuários poderão participar de uma vasta lista de jogos, mas a marca sugere o famoso percurso de obstáculos de Fall Guys, os jogos de esporte Fifa 22 e NBA 2K22 e os de ação como Monster Hunter:World, Call of Duty:Vanguard, GTA 5 e Battlefield 2042 e outros.

Como faço para jogar?

Basta acessar a plataforma e se divertir. Normalmente, uma assinatura do PS Plus é exigida aos usuários que querem jogar online com outros players, com exceção dos jogos gratuitos como o Rocket League, Fortnite, Call of Duty e Warzone. Este final de semana, a assinatura não será exigida.

Quanto custa uma assinatura no serviço?

Após o Dia dos Namorados, quem optar por continuar com o serviço pode escolher o pacote de R$ 34,90 mensal, R$ 84,90 por três meses ou R$ 199,90 por 12 meses. Novos assinantes podem fazer um teste de 14 dias gratuito e garantir uma promoção de 50% de desconto na categoria 'três meses'.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)