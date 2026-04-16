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É urgente limitar custo para economia global de conflito no Oriente Médio, diz comunicado do G7

Estadão Conteúdo

Ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais do G7 manifestaram um consenso de que é urgente limitar o custo para a economia global de um conflito prolongado no Oriente Médio.

"Os membros do G7 reafirmaram a necessidade imperativa de avançar rumo a uma paz duradoura. Mais do que nunca, a coordenação entre os membros do G7 continua sendo crucial para lidar com os impactos econômicos e energéticos da crise", disse o bloco em comunicado divulgado nesta quinta-feira após encontro à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, em Washington.

Segundo o documento, os membros do G7 estão prestando atenção especial aos efeitos diretos e indiretos sobre os Estados mais vulneráveis.

Um dos temas discutidos pelo bloco foi o respeito aos minerais críticos, citado como uma prioridade fundamental da presidência francesa do G7, apoiada por todos os parceiros. "Garantir as cadeias de abastecimento de minerais críticos é essencial para fortalecer a resiliência econômica e industrial de todos os países", apontou o comunicado.

O comunicado também endossou o apoio à Ucrânia face à agressão russa e à continuação das reformas no país.

O G7 é formado pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Itália, Japão, Reino Unido e União Europeia.

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