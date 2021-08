Durante funeral do marido, mulher descobre que ele já havia sido enterrado

Uma história que mais parece saída de um roteiro de cinema. Foi o que aconteceu com a norte-americana Demetra Street, que fez uma descoberta nada agradável num dos momentos mais delicados de sua vida. Em janeiro deste ano ela perdeu o marido, Ivan Street, e decidiu contratar uma funerária em Baltimore para cremar o corpo do esposo e prestar as últimas homenagens.

A cerimônia de despedida reuniu em torno de 25 pessoas e a viúva chegou a cantar “His Eye Is on the Sparrow”, em memória ao falecido. Mas ao final da cerimônia, um funcionário da funerária pegou a urna com as cinzas do marido e se recusou a devolvê-la. Sem entender nada, ela procurou a gerência do estabelecimento e descobriu que o corpo de Ivan simplesmente não havia sido cremado.

Três dias antes, Ivan havia sido enterrado no cemitério Mount Zion, também em Baltimore, a pedido de outra mulher que se apresentou como a esposa do falecido. Serviço esse feito pela mesma empresa contratada por Demetra. Diante do absurdo da situação, ela decidiu processar a Wylie Funeral Homes por ter realizado dois funerais para o mesmo morto - um para ela e outro para a segunda mulher - e ainda ter embolsado o valor pago pelos dois serviços.

O caso foi mostrado pelo portal Isto É. Na ação, ela pede indenização de US$ 8,5 milhões (cerca de R$ 46 milhões).