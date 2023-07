Durante férias, turista se embriaga e abandona filha de cinco anos em hotel por três dias

Uma mulher de 45 anos foi presa na última terça-feira (04), durante as férias na Espanha. Segundo informações das autoridades do local, a mulher estava com a filha de cinco anos em viagem e teria abandonado a criança em um hotel para se embriagar.

De acordo com testemunhas, a menina ficava sob os cuidados de um outro casal, que também estava de férias e tinha uma filha da mesma idade da menina. Eles alimentavam, davam banho e até colocavam a criança para dormir porque a mãe passava a maior parte do dia bêbada.

Informações iniciais apontam que a mulher bebia apenas cerveja. No entanto, consumia álcool de manhã e à noite, chegando a dormir no bar do hotel onde estava hospedada com a filha.

Os empregados do hotel, inclusive, passaram a negar a venda de cervejas a ela, levando-a a comprar em outros locais da proximidade.

Os agentes alegaram que a criança passava a maior parte do tempo sozinha, sem supervisão, e que o casal passou a cuidar dela por empatia.

A polícia foi acionada após três dias do início da negligência e equipes encontraram a turista no quarto, alcoolizada, sendo presa de imediato. A menina foi encaminhada para um centro de acolhimento até o dia seguinte, quando o pai, que estava na Irlanda, se deslocou até o local para buscá-la.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)