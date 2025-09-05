Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Duquesa de Kent, conhecida por consolar os perdedores de Wimbledon, morre ao 92 anos

Estadão Conteúdo

A duquesa de Kent, famosa por quebrar o protocolo real ao abraçar um vice-campeão de Wimbledon e se afastar das obrigações familiares da realeza britânica para lecionar música em uma escola pública, faleceu, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira, 5. Ela tinha 92 anos.

Nascida Katharine Lucy Mary Worsley, a duquesa era casada com o príncipe Eduardo, duque de Kent, primo da falecida rainha Elizabeth II. Ela faleceu na quinta-feira, 4, em sua casa no Palácio de Kensington, na Inglaterra.

A duquesa entregou troféus em Wimbledon por muitos anos e era conhecida por consolar os vice-campeões, principalmente quando abraçou Jana Novotna, em lágrimas, após a derrota da tenista checa para Steffi Graf em 1993.

Pianista, organista e cantora

A duquesa, que preferia ser chamada de sra. Kent, afastou-se da vida real para lecionar música por mais de uma década em uma escola pública no nordeste da Inglaterra. A pianista, organista e cantora fundou a instituição de caridade Future Talent para quebrar barreiras para jovens músicos e fornecer-lhes instrumentos.

"Ela trazia compaixão, dignidade e um toque humano para tudo o que fazia", disse o primeiro-ministro Keir Starmer, que expressou suas condolências. "Quando se descobriu que ela dedicava seu tempo e trabalhava anonimamente como professora de música em uma escola em Hull, isso parecia típico de sua natureza modesta."

Ela foi a primeira pessoa da realeza britânica a se converter ao catolicismo em mais de três séculos e foi voluntária do grupo de prevenção ao suicídio Samaritans.

Homenagens

O rei Charles III e o resto da família real afirmaram em um comunicado que lamentavam a perda e lembravam com carinho "a devoção ao longo da vida da duquesa a todas as organizações com as quais ela estava associada, sua paixão pela música e sua empatia pelos jovens".

A bandeira foi hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham ao meio-dia, horário local, para prestar homenagem à duquesa.

A duquesa nasceu em 22 de fevereiro de 1933 como filha única do aristocrata coronel sir William Worsley e lady Worsley, de Hovingham Hall, perto de York.

Ela se casou com Edward, neto do rei George V, em uma cerimônia luxuosa em 1961. A duquesa deixa Edward e três filhos, George, conde de St. Andrews, lady Helen Windsor e lorde Nicholas Windsor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Duquesa

Kent

morte
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

tragédia

Elevador da Glória: maioria das vítimas mortas em descarrilamento em Lisboa era estrangeira

Três brasileiros ficaram feridos no acidente

05.09.25 10h38

POLÊMICA

Casal paga R$ 270 mil por óvulos de modelo para evitar filhos 'feios'

O casal já têm dois filhos, de 3 e 4 anos, e afirmou que, na escolha da doadora, a beleza foi mais importante que a inteligência.

05.09.25 10h19

'Instinto Animal'

VÍDEO: Homem é perseguido e atacado por peru após sair de casa para trabalhar

O episódio aconteceu em um estacionamento de Nova York, nos EUA

05.09.25 10h07

Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a 'mais profunda e sombria' China, diz Trump

05.09.25 9h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda