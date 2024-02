Ditador da Indonésia é 'ressuscitado' às vésperas das eleições por inteligência artificial; vídeo

A campanha presidencial na Indonésia, a terceira maior democracia do mundo, destaca-se pelo intenso uso de inteligência artificial (IA), tanto para propagandas positivas quanto para disseminação de fake news.

Às vésperas das eleições, um vídeo nas redes sociais trouxe de volta à vida o ex-ditador Hadji Mohamed Suharto, falecido em 2008, em uma criação gerada por IA. No vídeo, Suharto, que governou por 32 anos, ressurge declarando-se como o segundo presidente da Indonésia.

VEJA MAIS

Com cerca de 5 milhões de visualizações, o vídeo circulou amplamente no X (antigo Twitter), TikTok, Facebook e YouTube, causando debate sobre ética eleitoral e o uso da IA.

Erwin Aksa, vice-presidente do Golkar, um dos principais partidos políticos do país, compartilhou o vídeo como um alerta à importância do voto nas eleições. Apesar de parecer o real, o vídeo é um deepfake gerado por IA.