Diretor de balé de ópera é suspenso após passar fezes de cachorro em rosto de jornalista

O Diretor e Coreógrafo do balé de ópera da cidade alemã de Hanover, Marco Goecke, foi suspenso da companhia depois de passar fezes de cachorro no rosto da jornalista Wiebke Hüster. O caso aconteceu na Alemanha e foi confirmado nesta segunda-feira (13). A profissional é uma crítica do setor e foi atacada durante a estreia de um espetáculo.

A comunicóloga trabalha para o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. O veículo de comunicação repudiou o ataque: “Durante o intervalo, o diretor de balé de Hanover, Marco Goecke, primeiro agrediu verbalmente e depois fisicamente a nossa crítica de dança”, explicou.

Uma das explicações, segundo o jornal, é que o diretor estava irritado com críticas anteriores. “Primeiro ameaçou proibir sua entrada e depois a acusou de ser responsável pelos cancelamentos de ingressos na temporada (...), pegou um saco cheio de excremento animal e passou o conteúdo no rosto de nossa crítica”.

A jornalista registrou boletim de ocorrência. Por meio das redes sociais, a Ópera de Hanover pediu desculpas. Marco Goecke foi suspenso das suas funções.