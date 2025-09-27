Dinamarca diz que drones suspeitos chegaram perto da maior base aérea do país

O Ministério da Defesa da Dinamarca afirmou neste sábado, 27, que drones suspeitos foram observados em diversas instalações militares do país nórdico, incluindo na Base Aérea de Karup, a maior base militar da Dinamarca.

O incidente já havia ocorrido no país durante a semana, quando drones obrigaram o fechamento de diversos aeroportos dinamarqueses. As tensões estão elevadas na Dinamarca nos últimos dias após diversos relatórios de atividades de drones, e centenas de possíveis avistamentos relatados por cidadãos do país.

A DR e vários outros meios de comunicação locais relataram hoje que em Karup, havia drones tanto dentro quanto fora da base aérea por volta das 20h de ontem (26). O espaço aéreo da base de Karup foi fechado temporariamente, mas já retornou ao normal.

Preocupação

A repetida atividade de drones, incluindo mais de quatro aeroportos dinamarqueses da noite de quarta para quinta-feira e um incidente similar no Aeroporto de Copenhague, levantou preocupações sobre a segurança no norte da Europa em meio a suspeitas de interferência russa.

O objetivo dos drones é semear medo e divisão, disse o ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, na quinta-feira, acrescentando que o país buscará formas adicionais de neutralizar drones, incluindo propor legislação que permita aos proprietários de infraestrutura abatê-los.

Para a próxima cúpula da União Europeia na semana que vem, o ministério da Defesa da Dinamarca disse ontem que o governo do país aceitou uma oferta da Suécia para "emprestar à Dinamarca uma capacidade militar anti-drone", sem dar mais detalhes.

Os países bálticos, nórdicos e a Polônia convivem há anos com ações de espionagem, intimidação e sabotagem de Moscou.

Alemanha

Na vizinha Alemanha, vários drones foram relatados no Estado alemão de Schleswig-Holstein, que faz fronteira com a Dinamarca, da quinta-feira para a noite de ontem.

A ministra do Interior do Estado, Sabine Sütterlin-Waack, disse que "a polícia estadual está atualmente intensificando significativamente suas medidas de defesa contra drones, também em coordenação com outros estados do norte da Alemanha", relatou a agência de notícias alemã Dpa.

O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, informou aos repórteres hoje que seu ministério está trabalhando em novas regras anti-drone que visam detectar, interceptar e - se necessário - também abater drones.

Na quinta-feira, ministros da defesa europeus concordaram em desenvolver uma "muralha de drones" ao longo de suas fronteiras com a Rússia e Ucrânia para melhor detectar, rastrear e interceptar drones que violem o espaço aéreo europeu.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que a Alemanha "não está em guerra, mas também não está mais em paz".