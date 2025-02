Pesquisa revela os 10 lugares mais românticos do mundo; veja quais são

Um estudo recente do Airbnb revelou os dez destinos mais românticos do mundo, conforme avaliado pelos hóspedes da plataforma ao longo dos últimos dez anos. Ilhabela, localizada no litoral norte de São Paulo, é o único município brasileiro que aparece na lista.

Além de Ilhabela, o ranking destaca outras cidades costeiras como Puerto Vallarta e Ensenada, no México, e Shoalhaven, na Austrália. Destinos históricos como Cotswolds, na Inglaterra, Riomaggiore, na Itália, e as Terras Altas da Escócia também foram reconhecidos como locais românticos.

Os Estados Unidos se destacam com o maior número de representantes na lista, incluindo Sedona, no Arizona, conhecida por sua paisagem desértica, Gatlinburg, no Tennessee, situada em uma região montanhosa, e Austin, no Texas.

Confira os 10 destinos mais românticos do mundo:

Ilhabela, São Paulo, Brasil

Ilhabela (Foto: Divulgação/Prefeitura de Ilhabela)

Ilhabela, também conhecida como a capital nacional da vela, oferece aos visitantes uma variedade de opções de lazer, incluindo praias, cachoeiras e atividades como trilhas, canoagem e mergulho. As praias na parte oriental da ilha, acessíveis por trilhas ou barco, são especialmente populares entre os turistas.

Cotswolds, Gloucestershire, Inglaterra

Cotswolds (Foto: Magda Vrabetz/Unsplash)

Conhecida pelas pedras cor de mel usadas para construir os vilarejos, Cotswolds oferece aos visitantes uma experiência inglesa inesquecível. A região abrange cinco condados e conta com algumas das casas de campo, castelos e paisagens mais impressionantes da Inglaterra.

Riomaggiore, Ligúria, Itália

Riomaggiore (Foto: Raul Taciu/Unsplash)

Riomaggiore é uma vila italiana da região da Ligúria, na Itália, que faz parte do conjunto de aldeias Cinque Terre. É conhecida pela sua arquitetura, pelas suas trilhas e pela sua gastronomia.

Sedona, Arizona, Estados Unidos

Sedona (Foto: Alex Bailey/Unsplash)

Conhecida pelas rochas vermelhas cintilantes, céu azul limpo e um pôr do sol de tirar o fôlego. Um paraíso para amantes de atividades ao ar livre, com mais de 200 trilhas para ciclismo, caminhada, corrida e escalada em rocha. Mas também tem um lado espiritual, em parte devido aos “vórtices” da região (pontos de energia que têm a fama de serem terapêuticos).

Terras Altas (The Highlands), Escócia

Terras Altas (Foto: Tim Rüßmann/Unsplash)

As Terras Altas da Escócia, também conhecidas como Highlands, são uma região montanhosa e rica em belezas naturais no norte do país. A língua gaélica escocesa é atualmente falada apenas em algumas regiões das Terras Altas. Seu centro administrativo é Inverness.

Puerto Vallarta, Jalisco, México

Puerto Vallarta (Foto: Taylor Beach/Unsplash)

Puerto Vallarta é uma vibrante cidade localizada no estado de Jalisco, México, que se destaca como um dos principais destinos turísticos do país. Conhecida por suas deslumbrantes praias de areia branca e águas cristalinas da Baía de Banderas, a cidade oferece um ambiente perfeito para relaxar e aproveitar o sol.

Gatlinburg, Tennessee, Estados Unidos

Gatlinburg (Foto: Amy Baugess/Unsplash)

O parque nacional mais visitado dos E.U.A, Great Smoky Mountains National Park possui cerca de 2070 km2 de floresta protegida ao longo da fronteira da Carolina do Norte e do Tennessee. No centro de tudo está o Gatlinburg, a base ideal onde é possível explorar as centenas de trilhas para caminhada, fazer rafting no rio, pescar, andar a cavalo, ver a vida selvagem ou embarcar em inúmeras aventuras ao ar livre.

Shoalhaven, Nova Gales do Sul, Austrália

Shaoalhaven (Foto: albinfo/Wikimedia Commons)

Área de governo local na região costeira no sudeste do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. A área fica a aproximadamente 200 quilômetros ao sul de Sydney. O espaço está localizada ao lado do mar da Tasmânia. Conhecida por águas cristalinas de cor turquesa, aventuras nas trilhas verdes e nos desfiladeiros de Ben’s Walk, explorar cavernas e falésias pelo Gosangs Tunnel.

Austin, Texas, Estados Unidos

Austin (Foto: Ryan Friesen/Wikimedia Commons)

Austin, capital do Texas, é reconhecida como um centro de criatividade, impulsionada por uma próspera cena musical, uma gastronomia diversificada e uma atmosfera progressista. A cidade, situada na região central do Texas, também serve como sede do Condado de Travis e abriga a Universidade do Texas em Austin.

Ensenada, Baixa Califórnia, México

Ensenada (Foto: Roman Lopez/Unsplash)

Ensenada é a terceira maior cidade do estado mexicano de Baja California. Localizada ao longo da Baía de Todos Santos no Oceano Pacífico, Ensenada é um paraíso ensolarado de praias imaculadas, águas azul-turquesa e terreno montanhoso acidentado.

