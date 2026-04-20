Desde início do bloqueio dos EUA no Estreito de Ormuz, 27 embarcações retornaram, diz Centcom

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) informou que desde o inícios dos bloqueios americanos no Estreito de Ormuz, 27 embarcações deram meia-volta ou retornaram a um porto iraniano.

O bloqueio norte-americano na região vem sendo alvo de críticas do Irã, que ameaça não participar de negociações de paz caso não seja suspenso.

No fim de semana, o Irã voltou a fechar a passagem pelo Estreito de Ormuz, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que o bloqueio americano permaneceria em vigor até que se chegasse a um acordo de paz.