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Desabamento de mina ilegal de platina na África do Sul deixa 14 mortos e 8 feridos

Outros oito trabalhadores ficaram feridos após estrutura de mina desabar em Rustenburg; vítimas atuavam ilegalmente no local

Estadão Conteúdo
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Desabamento de mina ilegal de platina na África do Sul deixa 14 mortos e 8 feridos (Reprodução/Rwanda Extractive Industry Workers Union)

Pelo menos 14 mineradores artesanais morreram e oito ficaram feridos quando as paredes de uma mina na África do Sul desabaram sobre eles, informou a polícia na terça-feira (11).

A polícia informou que o desabamento ocorreu na noite de segunda-feira, enquanto os mineradores operavam ilegalmente perto da cidade de Rustenburg, um centro de mineração de platina na África do Sul, a cerca de 130 quilômetros a noroeste de Joanesburgo.

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Dezenas de milhares de mineradores artesanais trabalham ilegalmente em minas de ouro e platina na África do Sul que não são mais utilizadas por empresas de mineração, ou cavam suas próprias minas em busca de depósitos. Eles frequentemente operam sem equipamentos de segurança adequados e às vezes permanecem no subsolo por semanas.

A África do Sul possui as maiores reservas de platina do mundo.

Três dos mineradores feridos no desabamento foram liberados de um hospital e presos sob suspeita de mineração ilegal. Os outros cinco feridos permaneceram no hospital sob custódia policial, disse Adams. A maioria dos mineradores que morreram parecia ser de Lesoto, país vizinho, informou a polícia em comunicado separado.

O desastre mais recente envolvendo mineração ilegal na África do Sul ocorreu no final de 2024, quando centenas de mineradores ficaram presos no subsolo de uma mina de ouro cercada pela polícia.

O impasse durou meses e mais de 80 mineradores morreram no subsolo, segundo as autoridades.

O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa tomou a medida incomum no início deste ano de mobilizar soldados nas ruas em uma operação de um ano para combater o crime organizado, com a mineração ilegal sendo um dos focos da operação.

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