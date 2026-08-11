Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Grupos processam governo Trump por sua ofensiva contra o Tribunal Penal Internacional

Estadão Conteúdo

A Human Rights Watch e três outros grupos de defesa dos direitos humanos processaram o governo Donald Trump na terça-feira, 11, para desafiar sua campanha contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), argumentando que as sanções contra juízes e promotores do TPI estão minando a capacidade de processar pessoas responsáveis pelos piores crimes contra a humanidade.

A queixa - apresentada no Distrito Sul de Nova York - afirma que a ordem executiva do presidente Donald Trump no ano passado, direcionada ao tribunal criminal com sede em Haia, e as sanções dos EUA contra um especialista em direitos humanos da ONU e três grupos de direitos palestinos representam um "ataque flagrantemente ilegal à justiça internacional e devem ser anuladas", de acordo com um comunicado de imprensa.

O processo é o exemplo mais recente de organizações que reagem contra o que chamam de esforços da administração Trump para minar o direito internacional e impedir esforços para combater a impunidade por parte de governos ao redor do mundo.

"O fato de tantas organizações líderes de direitos humanos e humanitárias terem se unido para desafiar a ordem executiva ilegal de Trump demonstra o dano generalizado que está causando a grupos da sociedade civil dedicados a levar à justiça os responsáveis por crimes graves", disse Andrew Loewenstein da Foley Hoag LLP, o principal advogado que representa os demandantes.

Os grupos afirmam que as penalidades financeiras e legais contra o TPI os forçaram a "restringir uma ampla gama de trabalhos de direitos humanos e legais em violação aos seus direitos da Primeira e Quinta Emenda sob a Constituição dos EUA e sob a Lei de Restauração da Liberdade Religiosa".

Outras organizações que se juntaram ao processo são o American Friends Service Committee, o Center for Constitutional Rights e o Open Society Institute.

Os EUA e Israel não estão entre os estados membros do TPI, e nenhuma das duas nações reconhece a autoridade do tribunal. Um funcionário da Casa Branca, que falou sob condição de anonimato para discutir litígios em andamento, descartou o processo na terça-feira, dizendo que as ações do TPI infringiram a soberania e a segurança nacional dos EUA e de seu aliado mais próximo, Israel. O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os esforços para manter o poder do tribunal global ocorrem enquanto o TPI enfrenta enorme pressão, tanto internamente quanto de seus mais de 120 estados membros. Entre os sancionados pelos EUA no ano passado estava Karim Khan, que foi o principal promotor do TPI até ser removido do cargo no mês passado, quase dois anos após as alegações de má conduta sexual contra ele surgirem. Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

direitos humanos

TPI

Trump

processo
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Coreia do Norte lança míssil balístico em direção ao mar, dizem nações vizinhas

11.08.26 20h17

Governo Milei acaba com gratuidade de serviços de saúde para estrangeiros no país

11.08.26 20h11

Grupos processam governo Trump por sua ofensiva contra o Tribunal Penal Internacional

11.08.26 20h06

Venezuela e Israel concordam em retomar prestação de serviços consulares após 17 anos

11.08.26 19h41

MAIS LIDAS EM MUNDO

ASSASSINATO

Influenciador famoso por vídeos de humor é morto a tiros durante transmissão ao vivo

A morte do influencer se deu no mesmo momento em que estava ocorrendo uma grande operação de segurança na região

05.08.26 14h47

ASSÉDIO

Atriz indiana é beijada à força por fã que pediu para tirar foto em evento

Após o assédio, a mulher precisou ser retirada rapidamente pelos seguranças do local

10.08.26 16h56

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda