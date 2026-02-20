Deputados da Argentina aprovam reforma trabalhista, que volta ao Senado

A reforma trabalhista da Argentina foi aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada desta sexta-feira (20), com 135 votos favoráveis e 115 contrários. O projeto, elaborado pelo governo do presidente Javier Milei, agora retornará ao Senado. A medida se faz necessária pois o texto original sofreu mudanças e, mesmo já tendo sido aprovado pelos senadores no dia 12, precisará de uma nova avaliação.

O gabinete presidencial argentino celebrou a aprovação em uma publicação na rede social X. Segundo o comunicado, a nova lei trará a criação de empregos registrados, redução da informalidade e normas trabalhistas adaptadas ao século XXI. Além disso, o governo espera menor burocracia, maior dinamismo nas relações de trabalho e o fim da "indústria do litígio" no país.

Máximo Kirchner, deputado da oposição, criticou a aprovação da lei. Ele descreveu a medida como "um novo capricho do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao qual o presidente não pode dizer não". O FMI já havia manifestado publicamente seu apoio à reforma proposta pelo governo Milei.

Impacto e Reações à Reforma

Em reação à reforma trabalhista, sindicatos argentinos realizaram manifestações e greves. Os atos foram organizados como forma de protesto contra as alterações nas leis de trabalho propostas pelo governo e aprovadas na Câmara.