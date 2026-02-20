Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Deputados da Argentina aprovam reforma trabalhista, que volta ao Senado

Proposta foi aprovada com 135 votos a favor e 115 contra

Redação O Liberal com informações da AE

A reforma trabalhista da Argentina foi aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada desta sexta-feira (20), com 135 votos favoráveis e 115 contrários. O projeto, elaborado pelo governo do presidente Javier Milei, agora retornará ao Senado. A medida se faz necessária pois o texto original sofreu mudanças e, mesmo já tendo sido aprovado pelos senadores no dia 12, precisará de uma nova avaliação.

O gabinete presidencial argentino celebrou a aprovação em uma publicação na rede social X. Segundo o comunicado, a nova lei trará a criação de empregos registrados, redução da informalidade e normas trabalhistas adaptadas ao século XXI. Além disso, o governo espera menor burocracia, maior dinamismo nas relações de trabalho e o fim da "indústria do litígio" no país.

Máximo Kirchner, deputado da oposição, criticou a aprovação da lei. Ele descreveu a medida como "um novo capricho do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao qual o presidente não pode dizer não". O FMI já havia manifestado publicamente seu apoio à reforma proposta pelo governo Milei.

Impacto e Reações à Reforma

Em reação à reforma trabalhista, sindicatos argentinos realizaram manifestações e greves. Os atos foram organizados como forma de protesto contra as alterações nas leis de trabalho propostas pelo governo e aprovadas na Câmara.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Argentina

Milei

reforma trabalhista

Câmara

aprovação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Polícia realiza novas buscas em endereços ligados ao ex-príncipe Andrew um dia após prisão

20.02.26 8h27

Autoridades buscam corpos perto do rancho de Epstein no Novo México

20.02.26 8h12

MUNDO

Trump promete liberar arquivos relacionados a supostos OVNIs e extraterrestres

Presidente dos Estados Unidos disse que a decisão se baseou no "enorme interesse" demonstrado recentemente

20.02.26 8h07

MUNDO

Deputados da Argentina aprovam reforma trabalhista, que volta ao Senado

Proposta foi aprovada com 135 votos a favor e 115 contra

20.02.26 7h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

sentença

Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA

A sentença foi definida nesta sexta-feira, 13, nos Estados Unidos

13.02.26 21h13

MUNDO

Brasileiro mata ex-companheira e se esfaqueia nos Estados Unidos, segundo autoridades

A vítima, também brasileira, foi identificada como Adriana Barbosa, de 46 anos. O homem, Marcos Marques-Leal, de 57 anos, estava com ferimentos graves

13.02.26 22h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda