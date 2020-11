Deputado 'Talarico' é eleito nos EUA e garante que não vai roubar a mulher de ninguém

James Talarico é um político dos Estados Unidos, eleito em 2018 para a Câmara de Representantes do Texas. Apesar de não ter trabalhos relacionados ao Brasil, ele viralizou nesta quarta-feira (11) e o motivo foi seu sobrenome.

Ele se divertiu no Twitter, dizendo que não vai roubar a mulher de ninguém. Sobrou até para o cantor Vitão, envolvido na polêmica com o final do casamento entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes.

“Viralizei no Brasil agora... Aparentemente, 'talarico' é uma gíria brasileira para 'ladrão de mulher'", escreveu, seguido de um emoji rindo. "Olá, Brasil! Estou apenas fazendo boa política pública aqui no Texas — prometo que não vou roubar sua garota”, completou o político.

I’m going viral in Brazil right now...



Apparently “talarico” is Brazilian slang for “wife-stealer.” 😂



Olá, Brazil! 🇧🇷 I’m just making good public policy here in Texas — I promise I won’t steal your girl. pic.twitter.com/MOxuhxP133 — James Talarico (@jamestalarico) November 11, 2020

Internautas logo entraram na brincadeira e apontaram Vitão como um exemplo de “talarico”. O político comentou o caso. “Eu também estou sendo comparado a este cantor pop brasileiro que tem reputação de ser um 'talarico'”, disse, compartilhando o print de uma matéria.

I’m also being compared to this Brazilian pop singer who has a reputation as a “talarico” 😬😬😬 pic.twitter.com/C5IX0MsP1B — James Talarico (@jamestalarico) November 11, 2020

Talarico também agradeceu Zeca Pagodinho, explicado que o termo veio da canção “Talarico”, do cantor carioca.

Some history:



The slang term comes from this song by Brazilian singer-songwriter Zeca Pagodinho about a man named Talarico who stole his wife. It’s a banger.



Thank you for making this day possible, @zecapagodinho. 🇧🇷https://t.co/hphwMejOf3 — James Talarico (@jamestalarico) November 11, 2020

A zoeira não tem fim

Além de Talarico, um dos seguidores pediu uma foto de outro membro da Câmara dos Representantes, o deputado Paul Gosar. No entanto, uma internauta explicou que Paul não faz parte da câmara do Texas, mas do Arizona.