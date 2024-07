Democratas atacam comentários antigos de Vance, vice de Trump, sobre aborto

Democratas estão atacando o senador J.D. Vance sobre a questão do aborto, dizendo que comentários antigos do recém-nomeado companheiro de chapa de Donald Trump são evidência de que os Republicanos vão perseguir novas restrições ao aborto se vencerem em novembro.

Vance tinha opinião mais radical sobre o aborto do que o ex-presidente, que é contra a prática, mas aprova exceções no caso de estupro, incesto ou quando a vida da mãe está em risco. Vance deixou implícita no passado sua opinião de que vítimas de estupro e incesto deveriam continuar a gravidez até o fim, mas posteriormente ele disse que apoia essas exceções.

A decisão de Trump de fazer Vance seu vice deu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a sua equipe de campanha um novo front de ataque contra os republicanos, relacionado ao direito ao aborto.

Os democratas acreditam que este é um tema que motivaria eleitores independentes e que poderia aumentar o índice de votação em 5 de novembro. A maior parte das pesquisas de opinião mostra a maioria dos norte-americanos sendo favorável ao direito ao aborto.

Atacar a opinião anterior de Vance sobre o tema pode ajudar os democratas a aumentar as dúvidas sobre a real posição de Trump, disse Christopher Devine, coautor de livro sobre vice-presidentes e professor de Ciência Política na Universidade de Dayton, em Ohio. "Os eleitores ainda estão tentando entender qual é a real opinião do Trump," disse Devine.

Trump se distanciou do banimento federal do aborto e disse que a questão deve ficar nas mãos dos estados, uma posição que o partido republicano adotou como parte de sua nova plataforma, para choque dos ativistas contrários ao aborto, que queriam uma linguagem mais direta. Vance disse nesta semana que ele concorda com essa abordagem.

Depois que Vance recebeu a indicação para a vice-presidência na segunda-feira, o Comitê Nacional dos Democratas subiu 16 outdoors e um outdoor móvel na área de Milwaukee focando, em parte, nos direitos de reprodução. "Projeto Trump-Vance 2025", cita um outdoor, se referindo a propostas políticas conservadoras: "Banir o aborto, punir as mulheres".

Em novo vídeo nesta quarta-feira, a vice-presidente Kamala Harris retratou Vance como um extremista que “apoia o banimento do aborto em todo o país”.

A campanha de Biden e seus aliados democratas realizaram coletiva de imprensa nesta quarta em Milwaukee, cidade na qual os republicanos realizam sua convenção nacional, para destacar as políticas sobre o aborto para eleitores no estado em disputa do Wisconsin.

"J.D. Vance é um político contra o direito de escolha, cuja visão sobre liberdade reprodutiva e direitos da mulher nos atrasaria em décadas", disse Quentin Fulks, vice-gerente de campanha, para repórteres.

A campanha de Biden, que também está tentando angariar fundos usando os comentários antigos de Vance, diz que Trump está minimizando as restrições sobre o aborto que são impopulares com os eleitores, apenas para ajudar em sua eleição. A campanha afirma que se ele for reeleito e os republicanos tomarem o controle das duas casas legislativas, ele daria apoio a qualquer medida restritiva passada pelos parlamentares.

A campanha Trump-Vance disse que os democratas estão mentindo sobre o histórico de Vance a respeito do aborto. “Ele deixou claro diversas vezes que apoia exceções razoáveis”, disse o porta-voz da campanha Steven Cheung, descrevendo a estratégia dos adversários como "tática de difamação".