Delegação da Ucrânia se reunirá novamente com EUA nesta segunda-feira na Arábia Saudita

As delegações ucraniana e americana se reunirão novamente nesta segunda-feira na Arábia Saudita para as negociações de um acordo de cessar-fogo com a Rússia, informou um membro da comitiva de Kiev.

"No momento, estamos aguardando os resultados da reunião EUA-Rússia", também realizada em Riad, e depois haverá "outra reunião com os Estados Unidos", disse a autoridade, que não quis ser identificada, a vários meios de comunicação, incluindo a AFP.