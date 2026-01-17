Delcy Rodríguez demite aliado de Maduro em primeira grande mudança do governo interino

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, exonerou na sexta-feira (16) o empresário Alex Saab do cargo de ministro da Indústria. A saída marca uma das primeiras mudanças significativas do governo provisório instaurado após a retirada de Nicolás Maduro do poder. Saab era considerado um dos aliados mais próximos do ex-presidente.

Alvo de acusações nos Estados Unidos, Saab é apontado por autoridades norte-americanas como operador financeiro de Maduro em esquemas comerciais utilizados para driblar sanções internacionais. Ele havia assumido o ministério em 2024, após ser libertado pelos EUA em uma troca de prisioneiros.

Em comunicado divulgado no Telegram, Delcy anunciou que o Ministério da Indústria será incorporado ao Ministério do Comércio. A presidente interina agradeceu ao empresário “pelos serviços prestados à Pátria” e afirmou que ele deverá assumir “novas responsabilidades”, sem detalhar quais.

A demissão ocorre em meio ao aumento da pressão norte-americana sobre Caracas, intensificada após a operação militar de 3 de janeiro, que culminou na saída de Maduro do país. Desde que assumiu o comando provisório, Delcy tem adotado uma postura mais conciliadora em relação a Washington, distanciando-se do tom confrontacional que marcou o chavismo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nos últimos dias que mantém diálogo direto com a líder venezuelana. Os dois conversaram por telefone na quarta-feira (14). “Falamos sobre muitas coisas, e acho que estamos nos dando muito bem com a Venezuela”, disse Trump. Delcy confirmou a conversa e declarou estar disposta a reabrir canais diplomáticos. “Se eu precisar ir aos Estados Unidos, irei andando com meus próprios pés, não arrastada”, afirmou.

De origem colombiana, Alex Saab ganhou destaque ao atuar em contratos estratégicos do governo venezuelano, especialmente na importação de alimentos durante o período de sanções. Ele foi preso em 2020, em Cabo Verde, acusado de lavagem de dinheiro, e libertado em 2023 após negociação entre Caracas e Washington. Para o chavismo, era um “diplomata perseguido”; para os EUA, peça-chave das finanças do regime.

Nos últimos dias, Delcy Rodríguez anunciou que pretende “forjar uma nova política para a Venezuela” e apresentou um plano com metas até 2026. Apesar da saída de Saab, ela tem elogiado integrantes do antigo governo, indicando que a transição deve ocorrer de forma gradual e negociada.