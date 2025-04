Deepseek supera ChatGPT em números de acessos e se torna a terceira IA do mundo

O DeepSeek é uma Inteligência Artificial de origem chinesa e se consolidou como uma das IAs que mais estão crescendo no mundo. Ela chegou a superar o ChatGPT, desenvolvido pela empresa norte-americana OpenAI, que tem Elon Musk como um dos fundadores. Em fevereiro deste ano, o DeepSeek contou mais de 525 milhões de visitas na plataforma, enquanto o ChatGPT teve 500 milhões, como apontam os dados da aitools.xyz.

Com esse avanço significativo, a IA chinesa atinge um marco expressivo, em que coloca o país no mercado de Inteligência Artificial, ainda que esteja em terceiro lugar no mundo.

Ranking das IAs

Em primeiro lugar, está o ChatGPT, que tem 43,16% do mercado global de ferramentas de IA. Já em segundo lugar, está o Canva, que tem 8,27%.

No caso do DeepSeek, que figura em terceiro lugar e possui 6,58%, o crescimento acelerado representa uma mudança na preferência dos usuários, que buscam outros mercados e não somente aqueles já consolidados.

As funcionalidades da plataforma possuem tecnologia e alto desempenho, que faz com que os internautas se interessem e utilizem para diversas situações.

O aplicativo da IA se tornou o mais baixado na App Store da Apple da China e nos Estados Unidos no dia 27 de janeiro deste ano. Feito que destaca o alcance global e sua capacidade de competir e enfrentar os grandes nomes da indústria.

Usuários ativos e outras marcas do DeepSeek

Outro feito importante é em relação aos usuários ativos diários. Segundo os relatórios da QuestMobile, o DeepSeek superou o ChatGPT no dia 28 de janeiro em relação às pessoas que estavam utilizando a plataforma.

Em três dias depois, a plataforma alcançou a marca de 30 milhões de usuários, um feito inédito. Reflexo de uma demanda que a OpenAI não consegue satisfazer, que acaba por acirrar o mercado das IAs.

A grande questão é se o DeepSeek conseguirá manter os números elevados e se firmar no pódio das IAs. Com o crescimento realizado até aqui demonstra a confiança dos usuários na plataforma, o que pode ser um fator determinante para o crescimento.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)