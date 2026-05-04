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Cruzeiro entre Argentina e Cabo Verde registra três mortes por suspeita de hantavírus

Hantavirose é transmitida principalmente pelo contato com secreções de roedores infectados e pode causar complicações graves

O Liberal
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Navio de cruzeiro MV Hondius (Divulgação/Antarctica Cruises)

Três pessoas morreram após um possível surto de hantavírus registrado a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, que realizava uma viagem entre a Argentina e Cabo Verde pelo Oceano Atlântico. A informação foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que confirmou um caso da doença e investiga outros cinco suspeitos.

Segundo a OMS, um passageiro britânico de 69 anos permanece internado em estado grave em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em Joanesburgo, na África do Sul. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido informou que mantém contato com a empresa responsável pelo cruzeiro e com autoridades locais.

O navio é operado pela empresa holandesa Oceanwide Expeditions e partiu de Ushuaia em 20 de março, com previsão de encerramento da viagem em Cabo Verde no dia 4 de maio. Após a escala, a embarcação seguiria para as Ilhas Canárias.

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As autoridades de saúde da África do Sul informaram que o primeiro caso suspeito envolveu um passageiro de 70 anos, que apresentou sintomas durante a viagem e morreu ainda a bordo. O corpo foi levado para a Ilha de Santa Helena, território britânico localizado no Atlântico Sul.

A esposa do passageiro, também de 69 anos, adoeceu durante o cruzeiro e foi transferida para um hospital em Joanesburgo, onde morreu posteriormente. De acordo com a agência AFP, o casal era de nacionalidade holandesa.

Uma terceira morte também foi registrada no navio. Segundo informações divulgadas por fontes ligadas ao caso, autoridades avaliavam a possibilidade de isolar outros dois passageiros com sintomas em um hospital em Cabo Verde.

A OMS afirmou que atua em conjunto com autoridades sanitárias e operadores do navio para coordenar a evacuação médica de passageiros doentes, além de realizar uma avaliação dos riscos à saúde pública e prestar assistência às pessoas que permanecem na embarcação.

O que é o hantavírus

O hantavírus é o agente causador da hantavirose, doença que pode provocar a chamada Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH). Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a infecção pode causar comprometimentos pulmonares e cardíacos graves.

Os vírus são encontrados principalmente em roedores silvestres, que eliminam partículas virais pela urina, saliva e fezes. Os animais podem permanecer infectados por toda a vida sem apresentar sintomas.

A transmissão para humanos ocorre principalmente pela inalação de partículas contaminadas presentes no ambiente. Também há risco de infecção por contato direto com secreções de roedores, cortes na pele ou contato das mãos contaminadas com olhos, boca e nariz.

Casos de transmissão entre pessoas já foram registrados anteriormente na Argentina e no Chile, associados ao hantavírus Andes, embora esse tipo de disseminação seja considerado raro.

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