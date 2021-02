Crocodilo de três metros é resgatado da piscina da casa de família

Enquanto estava checando as câmeras de segurança de casa, um casal se deparou com um crocodilo de três metros dentro da piscina da propriedade, na última sexta-feira (29). O casal Jacob e Angel Breytenbach ia soltar seus animais de estimação pouco depois de encontrarem o réptil. O animal foi resgatado por uma equipe especializada e não sofreu nenhum ferimento. O caso aconteceu em Meodwil, na África do Sul.

A mulher relatou no Facebook que teve um "teste cardíaco" ao ver o crocodilo em seu quintal. Por já ter passado por uma situação parecida em seu país de origem, na Austrália, o casal logo acionou o resgate de animais selvagens para remover o réptil gigante da propriedade.

A operação de resgate foi filmada por Jacob. Nas imagens, os especialistas tentam amarrar o réptil pela mandíbula. No entanto, o animal se assusta e passa a se debater na água.

Apesar do animal tentar resistir, os resgatadores conseguiram colocá-lo para fora da piscina. Enquanto reforçavam os nós para colocar o animal no transporte, perceberam que o crocodilo é um macho. Ele tentou se livrar das amarras novamente, mas não conseguiu e acabou virando a barriga para cima.

A Wild Heart Wildlife Foundation, equipe que ajudou a remover o crocodilo, relatou que ele "foi removido com segurança e colocado em um local seguro" e afirmou que "ele será examinado pelo Departamento de Conservação da Natureza e então liberado de volta ao seu habitat natural".

Acredita-se que réptil viva em um rio próximo à casa da família, e que foi parar na propriedade após as fortes chuvas na região em razão de um ciclone.