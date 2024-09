Crianças podem ser proibidas de acessar redes sociais na Austrália

O governo da Austrália revelou nesta terça-feira (10) que planeja criar uma legislação para proibir crianças de usarem plataformas de redes sociais no país. O objetivo é proteger os menores de idade contra as ameaças e perigos no ambiente digital.

O primeiro-ministro do país, Anthony Albanese, disse que seu governo realizaria uma verificação de idade antes de introduzir leis de idade mínima para o acesso de plataformas como Instagram, Facebook e TikTok.

“Sabemos que as redes sociais causam prejuízos e afastam as crianças de experiências e amigos reais”, comentou o primeiro-ministro. “Quero ver as crianças desligando seus aparelhos e indo para os campos de futebol, para as piscinas e para as quadras de tênis”, concluiu ele.

Segundo a agência de notícias Reuters, a idade mínima, ainda em definição, deve ficar entre 14 e 16 anos. A nova lei deve ser criada até o final deste ano.

O projeto de lei (PL) ainda tramita no Senado Federal. Outros países, inclusive da Europa, já tentaram criar leis para impor um limite mínimo de idade nas redes sociais, mas não evoluíram. Se for aprovada, a lei colocaria a Austrália entre os primeiros países do mundo a impor uma restrição de idade nas redes sociais.

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)