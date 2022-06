Crianças alemãs são sequestradas por pais ‘antivacina’ e levadas ao Paraguai

A polícia do Paraguai intensificou, na última segunda-feira (30), as operações de busca para encontrar quatro alemães, entre eles duas crianças, que entraram no país sem autorização de um dos país. As menores foram vistas pela última vez em 19 de janeiro de 2022, mas tudo começou em 27 de novembro de 2021, quando uma família de alemães entrou no Paraguai mesmo com problemas na documentação. As informações são do G1 Mundo.

Um dos pais, Andreas Rainer Egler, de 46 anos, viajou com a filha Clara, de 10, sem a autorização da mãe da menina, ex-companheira dele. A atual mulher de Andreas, Anna Maria Egler, o acompanhava. Ela também tem uma filha, Lara, de 11 anos, que entrou no Paraguai sem que o pai tivesse autorizado.

A principal linha de investigação é que o casal foi viver com as meninas em alguma comunidade antivacinas de sitiantes alemães no interior do país. Desde o dia 19 de janeiro, não há sinal do paradeiro dos quatro.

Fotos das crianças estão sendo distribuídas, na tentativa de localizá-las. De acordo com as autoridades paraguaias, as comunidades alemãs no país não têm sido colaborativas.

Anne Maja Reiniger-Egler, mãe de Clara, viajou com seu advogado até o Paraguai na esperança de acelerar as buscas por sua filha. O advogado dela, Stephan Schultheiss, afirma que o caso é um sequestro, e que os adultos que estão com as meninas são requeridos pela Justiça da Alemanha.