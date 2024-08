Criança fica presa em tirolesa irregular a 100 metros de altura

Uma menina ficou presa em uma tirolesa a 100 metros de altura na ilha de Nusa Penida, Indonésia. A criança, identificada como estrangeira, estagnou por cerca de três minutos e foi resgatada sem ferimentos. A atração Flying Fox é irregular, segundo a polícia local.

Com o peso do próprio corpo, a menina se movimentou para chegar até a pedra onde deveria parar. O chefe de polícia de Nusa Penida afirmou que “o vento em direção oposta e o peso do corpo não fizeram a roda se mover”. Veja abaixo:

A polícia declarou que o proprietário possuía autorização para montar uma “atração de praia”, não uma tirolesa. Conforme a mídia local, a atração está fechada desde o ocorrido. Os bombeiros de Nusa Penida afirmaram que a construção não é apropriada.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)