Vídeo: criança fica pendurada em roda gigante; veja

Uma menina de 13 anos ficou pendurada do lado de fora de uma roda gigante em Rekehti, no estado de Uttar Pradesh, na Índia, após se desprender e cair do compartimento do brinquedo. Em imagens registradas por populares, é possível ver a adolescente lutando para se manter segura enquanto outra pessoa tenta resgata-lá.

Durante o incidente, a jovem fez o possível para sustentar seu peso enquanto os operadores da atração buscavam uma solução para resgatá-la. A parte metálica que ela segurava estava localizada perto do topo da roda gigante, e a cápsula em que estava se encontrava em um ponto elevado. Para complicar ainda mais a situação, a roda continuava a girar, forçando-a a subir ainda mais.

VEJA MAIS

A adolescente seguiu as instruções que eram gritadas para ela e começou a reajustar sua posição, virando-se para o centro e segurando a barra acima dela com ambas as mãos. Seus pés estavam apoiados em fios abaixo, mas à medida que a roda girava mais rápido, suas pernas começaram a escorregar devido ao peso excessivo que sua parte superior não conseguia suportar. Apesar do pânico no local, os espectadores estavam prontos para ajudá-la quando ela caísse.

O momento mais crítico aconteceu quando a roda aumentou a velocidade na tentativa de fazê-la descer. Essa aceleração dificultou ainda mais sua capacidade de se agarrar à estrutura. Finalmente, após um solavanco repentino durante o passeio, a menina caiu.

As autoridades confirmaram que a jovem saiu ilesa após o impacto da queda. No entanto, foi revelado que os operadores da roda gigante não possuíam as autorizações necessárias para operar o brinquedo, levantando sérias preocupações sobre a segurança das atrações em parques de diversões na região.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)