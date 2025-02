Tragédia! Criança de 9 meses é encontrada engatinhando em rodovia após o assassinato da mãe

Uma cena chocante registrada em uma rodovia no Equador gerou grande comoção no país. Uma bebê de 9 meses foi encontrada engatinhando sozinha em uma estrada deserta na província de Santa Elena, logo após o assassinato brutal de sua mãe, Rosa Yanina Vargas, de 28 anos. O crime ocorreu no último sábado (01/05).

A descoberta aconteceu em uma rota pouco movimentada, entre as paróquias de Atahualpa e Ancón. A menina foi achada vestindo roupas limpas, o que sugere que foi deixada ali pouco tempo após o assassinato.

De acordo com a Polícia Nacional do Equador, moradores da região acionaram as autoridades ao encontrarem a bebê. Após passar por uma avaliação médica, ela foi entregue à avó materna, pois seu pai já havia falecido devido a uma doença não especificada.

Horas depois de encontrarem a criança, a polícia localizou o corpo de Rosa, que apresentava vários ferimentos de bala na cabeça. Além disso, marcas de ferimentos nas mãos indicam que ela pode ter tentado se defender antes de ser morta.

A morte de Rosa se soma a outros crimes violentos na região, e um morador, que preferiu não se identificar, revelou a insegurança que assombra a comunidade:

"Aqui, em outras vezes, deixaram um corpo jogado, outros cadáveres que até incendiaram, e as autoridades só vêm para levar, tirar uma foto e nada mais acontece."

O que se sabe até agora?

Rosa, que morava em Guayaquil, viajou para Santa Elena para visitar familiares na paróquia de Anconcito. As primeiras investigações sugerem que ela foi interceptada a caminho da casa dos parentes.

Após o crime, os assassinos abandonaram a bebê na estrada, levantando duas possibilidades: ou a menina não testemunhou diretamente o assassinato ou os criminosos não consideraram necessário matá-la.

A província de Santa Elena, antes conhecida por sua tranquilidade, tem sido palco de uma onda crescente de crimes violentos nos últimos meses, causando medo na população. As autoridades seguem investigando o caso para identificar os responsáveis pela morte de Rosa e entender os motivos do crime.