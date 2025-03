Criadora de conteúdo adulto é encontrada com a coluna e as pernas quebradas

A jovem modelo e influenciadora de conteúdo adulto Maria Kovalchuk, de 20 anos, desapareceu no último dia 9, deixando amigos e familiares preocupados. Na última quarta-feira (19), ela foi encontrada com a coluna e as pernas quebradas, às margens de uma estrada.

Maria é da Ucrânia, mas o caso aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, depois que ela foi convidada para um suposto evento da indústria da moda.

Antes de desaparecer, a modelo relatou para os amigos próximos e alguns familiares que teria recebido de dois homens um convite para participar de um evento de moda. Algum tempo depois, ela sumiu e não deu mais notícias.

Maria Kovalchuk teria sido convidada para participar de um evento de moda (Reprodução)

Depois de dias de agonia, Kovalchuk foi encontrada com diversas fraturas graves pelo corpo dela, como pernas e coluna. Além disso, ela não tinha nenhum tipo de documento e estava sem celular.

Logo ela foi levada para o hospital da região para receber os primeiros cuidados. Lá, ela passou por, pelo menos, três cirurgias. A mãe de Maria divulgou que a modelo está num estado de saúde delicado e que ainda não consegue se comunicar.

As autoridades policiais que estão investigando o caso da ucraniana acreditam que ela foi vítima de uma rede de exploração sexual. Outras informações dão conta que ela pode ter sido levada para uma festa, em que mulheres são violentadas e submetidas a atos degradantes.

