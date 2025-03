Motorista de aplicativo é encontrada morta em porta-malas de carro

Uma motorista de aplicativo (cuja identidade está preservada) de 45 anos foi encontrada morta no porta-malas de um carro abandonado, na Zona Norte de Ribeirão Preto, em São Paulo. O corpo dela foi localizado na madrugada desta quinta-feira (20/3) e apresentava sinais de agressão, além de estar enrolado em um lençol manchado de sangue. O ex- namorado é o principal suspeito, mas, até o momento, ninguém foi detido.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada em um Chevrolet Onix abandonado na avenida Eduardo Andrea Matarazzo, na zona Norte da cidade.Diante do encontro do corpo e carro sob condições suspeitas, a Polícia Civil foi comunicada e compareceu ao local em companhia da Perícia para apuração de fatos.

O veículo estava trancado, mas a chave não estava no local. Isso fez com que os policiais fossem até a casa da vítima em busca do equipamento reserva. Após a abertura do veículo e checagem do corpo, foi comprovada a identidade da vítima, que foi reconhecida pelo próprio filho de 25 anos.

A identidade da vítima permanece em sigilo. Além do corpo, o celular da vítima também estava no carro. No banco traseiro do veículo, um pedaço de madeira com pregos foi encontrado coberto por vestígios de sangue.

O principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima. Segundo relato do filho, momentos antes de sair de casa, a mãe o tinha dito que iria se encontrar com o ex-parceiro.O ex-namorado da vítima foi identificado e compareceu à delegacia para esclarecimentos.

As investigações seguem.

