Cover de Elvis Presley é preso em plena live por violência doméstica

Um cover do astro do rock Elvis Presley foi preso no momento em que se apresentava durante uma live. O motivo: violência doméstica. Ele estava cantando quando percebeu a presença de um agente policial. O acusado ainda tentou fugir, mas acabou sendo detido pelos agentes.

O caso aconteceu em Leeds, na Inglaterra. Dean Holland tentou resistir, proferiu vários palavrões aos policiais, mas acabou sendo detido no fim das contas.

Holland chegou a dizer aos policiais que estavam sendo filmados em uma live. Porém, eles não cederam à pressão e disseram que o homem estava preso. Os policiais pediram calma a Holland, que respondeu: "Eu estou calmo!". Depois de implorar aos policiais, o homem foi finalmente algemado e levado embora, causando uma situação constrangedora para a sua live, chocando todas as pessoas que estavam assistindo.