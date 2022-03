'Corrida armamentista': veja as armas usadas por Rússia e Ucrânia na guerra

A guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura quase um mês, tem estimulado o mercado mundial militar, ganhando ares de uma nova corrida armamentista entre EUA, Rússia, China, Coreia do Norte e outros grandes países com potencial bélico.



Neste final de semana, a Rússia confirmou que utilizou novamente mísseis hipersônicos contra a Ucrânia. “Um grande estoque de combustível foi destruído por mísseis de cruzeiro ‘Kalibr’ disparados do Mar Cáspio, bem como por mísseis balísticos hipersônicos disparados pelo sistema ‘Kinzhal’ do espaço aéreo da Crimeia”, afirmou o Ministério da Defesa russo, em comunicado.

Conheça as principais armas que estão sendo utilizadas no conflito Rússia x Ucrânia:



