Corrente humana salva jovem de 24 anos em carro que afundava

Uma mulher, identificada como Alexis Schreckengost, dormiu ao volante, perdeu o controle do carro e acabou caindo em um rio. As imagens do resgate após o acidente, que aconteceu na cidade de Alliance, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, foi divulgado pelo Departamento de Polícia de Alliance e são angustiantes.

A jovem de 24 anos viveu momentos de tensão ao ficar presa na sua minivan, que pouco a pouco afundava nas águas congelantes do Rio Mahoning. Para voltarem à margem, quatro policiais formaram uma corrente humana.

O vídeo evidencia o desespero de um dos guardas, que anuncia que estava com problemas para respirar, devido ao frio intenso. Então, ele recebe a ajuda de um dos colegas, consegue quebrar o vidro traseiro do automóvel com um martelo e puxa Alexis. A mulher não sofreu nenhum ferimento grave, apenas algumas lesões no rosto. O perigo maior, na realidade, era uma possível hipotermia, já que a temperatura da água era cerca de 4ºC.

Os responsáveis pelo salvamento foram Christian Tussey, Shane Tallman, Joe Amabeli, Chris McCord e Lee Rose.