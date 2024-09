Coreia do Norte mostra primeiras fotos de local proibido para enriquecimento de urânio

A Coreia do Norte mostrou pela primeira vez imagens das centrífugas que produzem combustível para suas bombas nucleares, nesta sexta-feira (14.09), quando o líder Kim Jong Un visitou uma instalação de enriquecimento de urânio e pediu mais material para armas para aumentar o arsenal.

A reportagem da mídia estatal sobre a visita de Kim ao Instituto de Armas Nucleares e a uma base de produção de materiais nucleares para armas foi acompanhada pelas primeiras fotos das centrífugas, proporcionando uma rara visão do programa nuclear da Coreia do Norte que é proibido por várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

VEJA MAIS

As fotos mostraram Kim caminhando entre longas fileiras de centrífugas de metal, as máquinas que enriquecem o urânio. A reportagem não deixou claro quando a visita ocorreu nem a localização da instalação.

Kim pediu aos trabalhadores que produzissem mais materiais para armas nucleares táticas, dizendo que o arsenal nuclear do país é vital para enfrentar as ameaças dos Estados Unidos e seus aliados.

As armas são necessárias para "autodefesa e capacidade de um ataque preventivo", disse ele.

O líder norte-coreano afirmou que as "ameaças nucleares anti-Coreia do Norte" das "forças vassalas lideradas pelos imperialistas dos EUA" ultrapassaram a linha vermelha, de acordo com a reportagem.

A Coreia do Sul condenou a revelação pela Coreia do Norte de suas instalações de enriquecimento de urânio e jamais aceitará que Pyongyang possua armas nucleares, disse o Ministério da Unificação do Sul.

Acredita-se que a Coreia do Norte tenha vários locais para enriquecimento de urânio. Analistas afirmam que imagens de satélites comerciais mostraram construções nos últimos anos no principal Centro de Pesquisa Científica Nuclear de Yongbyon, incluindo sua usina de enriquecimento de urânio, o que sugere uma possível expansão.

O urânio é um elemento radioativo que existe naturalmente. Para produzir combustível nuclear, o urânio bruto passa por processos que resultam em um material com uma concentração maior do isótopo urânio-235.

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse na segunda-feira que o órgão de vigilância nuclear da ONU havia observado atividade consistente com a operação de um reator e a instalação de enriquecimento de centrífuga relatada em Yongbyon.