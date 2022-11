Copa do Mundo 2022: Polvo viraliza ao prever a vitória de Portugal sobre Gana; veja

Um polvo chamado Paulo Júnior viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (24/11), ao acertar que Portugal seria o vencedor do confronto contra Gana, na estreia da Copa do Mundo do Catar 2022. O molusco é descendente do famoso Polvo Paul, que fez sucesso no mundial de 2010 ao “prever” vários resultados de jogos. Entenda.

Ao que tudo parece, o polvo Paulo Júnior teria herdado os dotes do antecessor e já mostrou que também consegue prever quem serão os campeões nos confrontos do mundial. Logo em sua primeira tentativa, ele apontou e acertou o time vencedor, que foi Portugal.

No vídeo que circula nas redes sociais, Paulo Júnior aparece em um aquário e são postas duas duas caixas, com os brasões de Gana e Portugal. Assim que viu as caixas, ele escolheu a seleção portuguesa. Confira:

Polvo Paul

Em 2010, um polvo chamado Paul, que vivia no Sea Life de Oberhausen, na Alemanha, virou celebridade mundial ao acertar todos os palpites do mundial na África do Sul.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)