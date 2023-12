Conselho de Segurança da ONU aprova resolução diplomática sobre a Faixa de Gaza

Depois de duas semanas de negociações, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira (22) uma resolução diplomática a partir de uma proposta elaborada pelos Emirados Árabes Unidos para o conflito na Faixa de Gaza, com a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O texto não pede fim imediato dos combates, mas medidas urgentes "para permitir imediatamente o acesso seguro e sem obstáculos à ajuda humanitária, e também para criar as condições para um cessar-fogo sustentável".

VEJA MAIS

Um dos membros fundadores do Conselho e aliado do governo israelense, os Estados Unidos foi pela primeira vez favorável a uma proposta de resolução que envolva o cessar-fogo, após conseguir a aprovação dos outros países para as mudanças que almejava no texto. "Essa é uma resolução que podemos apoiar", declarou Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA na ONU.

Apesar de ter pouco efeito prático, a resolução aumenta a pressão política nos dois lados envolvidos no conflito.