Conheça a ‘vaga mais cara do mundo’ que custa meio milhão de reais e te obriga a sair pelo teto

Uma vaga de estacionamento chamou a atenção da web por custar 85 mil libras (cerca de R$ 528 mil), e nem sequer oferecer espaço para o motorista estacionar ou abrir as portas do carro. O espaço possui somente dois metros de largura e é "ensanduichado" por duas paredes, localizado na Inglaterra.

Para evitar “arranhões” nos veículos dos clientes, o dono da vaga, não identificado pela reportagem, decidiu cobrir as extremidades do compartimento. Mesmo com os ricos, a área é bastante valorizada, possui dois portões automáticos e circuito interno de câmeras para garantir a segurança do local.

Veja detalhes como é a “vaga mais cara do mundo”:

A vaga possui somente dois metros de largura e é "ensanduichado" por duas paredes (Reprodução/ Redes sociais)

