Confeiteira cria bolo selfie e viraliza nas redes sociais

As selfies agora são comestíveis, graças a Natalie Sideserf, que cria bolos hiper-realistas, no Texas. Ela fez um bolo selfie em tamanho real e postou um vídeo no modo de preparo.

“Muitos de vocês perguntam se eu sou um bolo quando posto fotos reais de mim mesma”, diz Sideserf Cake Studio no vídeo, reagindo a todos os pedidos que recebeu dos fãs para fazer um bolo de busto humano. “Bolos de bustos são meus bolos favoritos para fazer porque são muito desafiadores”, continua Sideserf. “Eles são de longe o bolo mais difícil de esculpir… Isso porque capturar a imagem de uma pessoa é extremamente difícil.”

Sideserf é conhecida por suas criações realistas de bolos. Depois que as fotos de sua escultura de bolo do cantor country Willie Nelson viralizaram nas redes sociais.